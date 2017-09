Mainfranken: 18 Millionen Liter Milch getrunken

Foto: mirco1 / pixelio.de

Rund 53 Liter Milch hat der Mainfranke im Schnitt letztes Jahr getrunken. Insgesamt wurden so 18 Millionen Liter Milch in der Region verbraucht. Außerdem kommen noch 2.000 Tonnen Butter und 8.100 Tonnen Käse hinzu. Am Meisten Mich und Milchprodukte wurden dabei im Landkreis Main-Spessart getrunken oder gegessen. Danach kommen der Landkreis Würzburg und zuletzt der Landkreis Kitzingen. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.In Bayern wurde vergangenes Jahr etwa 20 Prozent mehr Milch produziert als verbraucht. Beim Käse waren es sogar zwei Drittel. Die NGG spricht vom “Wirtschaftsfaktor Milch“ und fordert konstante Milchpreise für Erzeuger. Außerdem will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde rund sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten in der Milchwirtschaft erreichen.

Erstellt: 20.09.17 - 14:58 Uhr



