Gemünden: Arbeitsunfall an Hallenbad-Baustelle

Foto: Funkhaus Würzburg

Arbeitsunfall in Gemünden. Am Dienstagmorgen kam es auf der Baustelle des neuen Hallenbades zu einem Betriebsunfall. Ein 39-jähriger Arbeiter schaufelte Sand in eine Estrichpumpe. Dabei verletzte er sich mit der Stange des Sandschiebers am Mund. Er zog sich eine Platzwunde und eine Verletzung am Zahn zu. Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

Erstellt: 20.09.17 - 13:37 Uhr



