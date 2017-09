Würzburg: Großeinsatz wegen Wasserrohrbruch

Wasserrohrbruch sorgt für Behinderungen. In der Veitsöchheimer Straße in Würzburg hat es am Mittwochmorgen um kurz vor 6 Uhr einen Wasserrohrbruch gegeben. Derzeit ist die Fahrspur stadtauswärts zwischen der Schlachthof Kreuzung und der Brücke der Deutschen Einheit gesperrt. Die Polizei geht von starken Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr aus. Die WVV ist vor Ort und arbeitet mit Hochdruck daran die Ursache für den Wasseraustritt zu finden und das Problem zu beheben.

