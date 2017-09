Würzburg: Zeugen stoppen betrunkene Autofahrerin

Torkelnd an der Tankstelle. In der Nacht von Montag auf Dienstag bemerkten Zeugen an einer Würzburger Tankstelle im Frauenland eine junge Frau. Sie war offensichtlich betrunken und kaufte sich noch zusätzlich diverse alkoholische Getränke. Die Zeugen sahen, dass die Frau wieder mit ihrem Auto davon fuhr und riefen die Polizei. Eine Streife fand die 28-jährige Würzburgerin dann auch kurze Zeit später an deren Wohnadresse. Sie hatte einen Alkohol-Wert von 2,18 Promille. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Erstellt: 19.09.17 - 18:16 Uhr



