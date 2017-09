Würzburg: Kohlendioxid-Alarm

Kohlendioxidaustritt in Würzburg. Am Dienstagnachmittag rückten die Freiwillige Feuerwehr und die Gefahrgutspezialisten der Berufsfeuerwehr in die Schweinfurter Straße aus. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass Kohlendioxid unkontrolliert aus einer Gasflasche ausströmte. Mit Atemschutzgeräten ging die Feuerwehr in das Haus, um das Gebäude nach Personen abzusuchen. Alle konnten sich aber selbst ins Freie retten. Ein Mann musste dabei allerdings durch ein Fenster klettern.Durch die natürliche Belüftung des Gebäudes war das Gas schließlich schnell verflogen. Auch aus der Flasche selbst strömte nichts mehr aus.Kohlendioxid (CO2) ist ein Gas, das Sauerstoff verdrängt und sich bei höheren Konzentrationen auf die Atmung auswirkt.

19.09.17



