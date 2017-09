Würzburg: Polizei nimmt flüchtigen Räuber fest

Foto: Polizei

Festnahme nach sieben Tagen Flucht. Ein 35-Jähriger ist am Dienstagvormittag von der Polizei in der Nähe von Würzburg geschnappt worden. Der Mann hatte zuvor mehrere Überfälle verübt, die meisten davon in Hessen. Schnell konnte die Polizei den 35-Jährigen als Täter ermitteln. Doch immer wieder konnte der Mann, trotz intensiver Fahndung fliehen.Am Dienstagmorgen entdeckte eine Streife schließlich das Fluchtfahrzeug. Mit weiteren Streifen und einem Hubschrauber konnte das Auto auf der Autobahn im Bereich einer Baustelle gestellt werden. Der Mann wurde am Dienstag noch dem Haftrichter vorgeführt.

Erstellt: 19.09.17 - 15:29 Uhr



