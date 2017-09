Würzburg: Hohes Interesse an Briefwahl

Foto: Initiative Echte Soziale Marktwirtschaft (IESM)_pixelio.de

Ansturm auf Briefwahl ungebrochen. Über 36.000 Würzburger haben bis Stand Dienstag die Unterlagen für die Bundestagswahl nach Hause bestellt. Wer jetzt noch Briefwahlunterlagen beantragen möchte, kann das noch bis Mittwoch 24 Uhr online über den Bürgerservice der Stadt, oder bis Freitag persönlich im Rathaus tun. Die Stadt Würzburg weist aber darauf hin, dass die ausgefüllte Briefwahlunterlagen bis Sonntagabend im Rathaus angekommen sein müssen. Der sicherste Weg sei deshalb seinen Wahlzettel in einen der Briefkästen am Rathaus einzuwerfen.Bei der letzten Bundestagswahl 2013 stimmten 27.624 Würzburger per Briefwahl ab. Einige mehr hatten sie vorab auch noch beantragt. Beim Bürgerentscheid über den Kardinal-Faulhaberplatz im Juli kamen nahezu alle der 47.000 Stimmen per Briefwahl. Damals wurden aber auch die Briefwahlunterlagen automatisch mit dem Abstimmungsbescheid versandt.

