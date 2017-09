Würzburg: Umbau-Arbeiten verschieben “Airport“-Saisoneröffnung

Das Airport macht wieder auf. Die Würzburger Disko wird entgegen kursierender Gerüchte doch wieder öffnen. Ein konkretes Datum stehe derzeit aber noch nicht fest. Der Grund für die verlängerte Sommerpause seien umfassende Modernisierung- und Verschönerungsarbeiten. Das gaben die Betreiber in einer Pressemitteilung bekannt. Laut der Stadt Würzburg habe es Probleme mit der Brandmeldeanlage gegeben, diese sei nicht auf dem erforderlichen Stand. Somit dürfen aktuell keine Veranstaltungen dort stattfinden. Ein entsprechender Bauantrag sei aber am vergangenen Freitag gestellt worden. Dieser muss jetzt geprüft werden.Laut den Betreibern der Disko seien alle bislang für September geplanten Veranstaltungen vorerst aufgeschoben worden. Es soll aber Ersatztermine geben. Der Wiedereröffnungstermin und die Veranstaltungsplanungen für Oktober sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Es hatte Gerüchte gegeben, die Diskothek müsse für immer schließen. Erst vor zwei Jahren wurde die Würzburger Großraumdisko aufwendig renoviert und umgebaut.

Erstellt: 19.09.17 - 14:01 Uhr



