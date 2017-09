Basketball: Internationales Heimspiel für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg wollen sich für den FIBA Europe Cup qualifizieren. Die erste Hürde steht am Mittwochabend an. Dann trifft Würzburg in der heimischen s.Oliver Arena auf Istanbul BBSK. Es ist das erste Pflichtspiel für die runderneuerte Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann. Viele Fans dürften sich vor allem auf den ersten Auftritt von Robin Benzing freuen. Die Verpflichtung des Nationalspielers vergangene Woche sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Er wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Benzing sei wichtig für die Qualität im Kader, weil die Gäste aus der Türkei mit einem international erfahrenem Team nach Würzburg komme, so Trainer Dirk Bauermann.An den vergangenen drei Wochenenden bestritt s.Oliver Würzburg jeweils ein Mini-Turnier, die mit zwei ersten und einem zweiten Platz endeten. Diese Form wollen die Baskets auch gegen Istanbul zeigen. Das Rückspiel steigt sechs Tage später in Istanbul.

Erstellt: 20.09.17 - 05:51 Uhr



