Mainfranken: Väter engagieren sich überdurchschnittlich

Väter in Mainfranken engagieren sich überdurchschnittlich stark in der Kindererziehung. Im Schnitt nehmen in der Region 48 Prozent aller Väter Elternzeit, um sich um ihr Kind zu kümmern. Im bayernweiten Schnitt sind es nur gut 41 Prozent. Den höchsten Anteil an Vätern in Elternzeit gibt es im Landkreis Würzburg, hier nimmt mehr als jeder Zweite eine Auszeit vom Job. Die meisten Papas bleiben die typischen zwei Vätermonate zu Hause, in denen sie auch das Elterngeld erhalten.Die aktuellen Zahlen beziehen sich auf Väter, deren Kinder im Jahr 2014 geboren wurden. Die Elternzeit kann nur in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes genommen werden.

20.09.17



