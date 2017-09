Fußball: Kickers hoffen auf Heimsieg gegen Tabellenletzten

Foto: Funkhaus Würzburg



Kickers Trainer Stephan Schmidt hofft weiterhin auf gute Fan-Unterstützung; Foto: Würzburger Kickers Kickers Trainer Stephan Schmidt hofft weiterhin auf gute Fan-Unterstützung; Foto: Würzburger Kickers

Heimspiel unter Flutlicht. Am Mittwochabend treffen die Würzburger Kickers vor heimischem Publikum auf den Tabellenletzten Jena. Es ist für beide Teams der zweite Teil der Englischen Woche. Die Kickers konnten am Samstag, mit 3:2 in Aalen, den zweiten Auswärtssieg der Saison feiern. In der Flyeralarm Arena warten die Rothosen aber hingegen weiterhin auf den ersten Sieg seit Mitte Dezember.Ein wichtiger Faktor für einen Heimsieg könnten laut Kickers-Trainer Stephan Schmidt die Fans werden. Es sei ihr Verdienst gewesen, dass die Rothosen gegen Tabellenführer Paderborn in Unterzahl von einem 0:2 zwischenzeitlich ein 2:2 erreichten. Nun wolle man auch endlich etwas Zählbares zurückgeben.Die Gäste aus Thüringen stiegen vor der Saison über die Relegation auf. Ihren einzigen Saisonsieg feierten sie Anfang August auswärts in Halle.Anpfiff in der Flyeralarm Arena ist am Mittwoch um 19 Uhr. Bei den Kickers stehen außer den Langzeitverletzten Hendrik Hansen und Florian Kohls sowie dem Rot-gesperrten Dennis Mast alle Spieler zur Verfügung.

Erstellt: 20.09.17 - 06:15 Uhr



zurück zur Übersicht