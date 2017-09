Würzburg: Sportfans sollen Bus und Straßenbahn nutzen

Würzburger Sportfans sollen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dazu rufen sowohl die Kickers als auch s.Oliver auf. Die Fußballer und die Basketballer haben am Mittwochabend beide Heimspiele. Die Kickers empfangen in der 3. Liga Jena und s.Oliver Würzburg spielt in der Qualifikation für den Europe Cup gegen Istanbul. Beide Partien beginnen um 19 Uhr. Die Sportclubs weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Eintrittskarten vor und nach dem Spiel für Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge im VVM gültig sind. Für beide Spiele sind noch Karten erhältlich.

Erstellt: 20.09.17 - 06:52 Uhr



