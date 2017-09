Volkach: Umgehungsstraße ist vom Tisch

Foto: Stadt Volkach

Für die Anwohner in Volkach und Gaibach wird es keine Verkehrsentlastung geben. Die Umgehungsstraße ist jetzt endgültig vom Tisch. Der Stadtrat stimmte am Montagabend dagegen. Die Kosten sind für die klamme Stadtkasse zu hoch, deshalb müsse er eine Ablehnung des Projekts empfehlen, so Bürgermeister Kornell.Die Umgehung hatte in der Vergangenheit für intensive Diskussionen gesorgt. Vor allem die Gaibacher wollten eine Entlastung. Vor fünf Jahren hatte der Stadtrat dafür gestimmt, für die Umgehung in Vorleistung zu gehen – eine Bürgerinitiative wollte das verhindern. Nachdem ein Bürgerentscheid dazu widerrechtlich abgelehnt wurde, musste sich der Stadtrat nun erneut mit dem Thema befassen.

Erstellt: 19.09.17 - 08:03 Uhr



