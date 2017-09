Lohr: SEK half bei Wohnungsdurchsuchung

Foto: Funkhaus Würzburg

SEK-Einsatz zur Beweismittelsicherung. Bei dem Einsatz in Lohr-Steinbach am vergangenen Donnerstag handelte es sich um eine Wohnungsdurchsuchung. Hintergrund war ein größeres Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei. Die Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos diente in erster Linie der Beweismittelsicherung. Bei dem Einsatz erlitt der Mieter der Wohnung – bei dem es sich wohl auch um den Tatverdächtigen handelt – leichte Verletzungen.

Erstellt: 18.09.17 - 18:54 Uhr



zurück zur Übersicht