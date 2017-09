Würzburg/Lohr: Erst einmal ordentlich Pause machen

Die Krankenhäuser in Deutschland leiden an Personalmangel. Darauf will die Gewerkschaft ver.di am Dienstag in Unterfranken hinweisen. An der Uniklinik Würzburg, dem Klinikum Main-Spessart in Lohr und am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau wird der sogenannte “Aktionstag Pause“ durchgeführt. Die Pause falle nämlich bei Personalmangel als erstes weg, so die Gewerkschaft. Den Mitarbeitern der Kliniken wird bei der Aktion an Infoständen erklärt wie wichtig Pausen für die Regeneration und die Fehlervermeidung sind.Auf 1000 Krankenhaus-Patienten kommen in Deutschland nur 47 Krankenhaus-Mitarbeiter. In der westlichen Welt ist diese Quote nur in Israel und Ungarn noch schlechter.

