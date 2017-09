Mainfranken: Herbst bringt Gefahr durch Wildwechsel

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Vorsicht Wildwechsel! Aktuell besteht in Mainfranken erhöhte Gefahr für Wildunfälle. Die Tiere sind nämlich auf der Suche nach Nahrung, um sich Winterspeck anzufressen. Das erklärte Michael Kleinfeller von der Polizei Marktheidenfeld. Dazu kommt, dass es in diesem Jahr nur sehr wenige Eicheln, Bucheckern und Obst gibt. Damit müssen Rehe und Wildschweine noch mehr umherlaufen, um an Futter zu kommen.Gefahr durch Wildwechsel droht nicht nur wo Warnschilder aufgestellt sind. Die Schilder kennzeichnen lediglich Orte, an denen besonders häufig Wildunfälle vorgekommen sind. Generell ist überall am Waldrand Vorsicht geboten.

Erstellt: 19.09.17 - 07:03 Uhr



