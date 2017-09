B27/Veitshöchheim: Geschwindigkeitsbegrenzung auf neuem Belag

Foto: Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

Die neue Fahrbahndecke ist auf der B27 bereits aufgebracht, trotzdem gilt zwischen Würzburg und Veitshöchheim noch immer ein Tempolimit von 50km/h. Das hat zwei Gründe: Zu Beginn wurden an dem neuen Belag noch Absplitterungen befürchtet, jetzt ist das zwar nicht mehr der Fall, aber es fehlt noch die Randmarkierung der Fahrbahn.Ohne Randmarkierung könnte man das Limit eigentlich auch auf 80 km/h erhöhen, beim Aufbringen müsste man die Geschwindigkeit dann aber wieder reduzieren. Um die Autofahrer mit ständigem “hin und her“ nicht zu verwirren, bleibt vorerst die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 50 km/h.Die Markierungen sollen übrigens noch in dieser Woche aufgetragen werden. Dafür muss allerdings das Wetter mitspielen: Nur wenn es wirklich trocken ist, kann die Markierung aufgetragen werden. Im besten Fall wäre das dann aber an einem Tag erledigt und die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben.

Erstellt: 19.09.17 - 06:06 Uhr



zurück zur Übersicht