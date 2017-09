Würzburg: Schwer verletzt weiter gelaufen

Foto: room 101 / pixelio.de

Beide Kniescheiben gebrochen, aber noch weiter gelaufen. In der Nacht zum Samstag ist ein junger Mann in Würzburg mit einem Auto zusammengestoßen. Obwohl der 26-Jährige dabei verletzt worden war, trennten sich der Autofahrer und der Fußgänger einvernehmlich.Wohl unter Schock und dem Einfluss von Alkohol lief der junge Mann, der sich unter anderem beide Kniescheiben gebrochen hatte, bis zur Theaterstraße weiter. Von einem Passanten wurden dort dann aber Sanitäter verständigt, die ihn in ein Krankenhaus brachten.Der Unfall selbst ereignete sich zwischen Freitag 23:00 Uhr und Samstag 01:00 Uhr im Bereich Veitshöchheimer Straße / Bismarkstraße. Der Mann verlor bei dem Sturz wohl auch einen Schlüsselbund und ein Handy. Jetzt werden der beteiligte Auto-Fahrer und mögliche Zeugen gesucht.

Erstellt: 18.09.17 - 16:48 Uhr



zurück zur Übersicht