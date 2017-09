Würzburg: 11-jähriges Kind angefahren

Foto: Rudolf Ortner / pixelio.de

11-Jähriger leicht verletzt. Beim Ausfahren aus einem Grundstück in Würzburg-Grombühl hat ein 42-Jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag einen Jungen auf seinem Rad übersehen. Das Kind zog sich bei dem Zusammenstoß aber lediglich leichtere Schürfwunden zu und wurde seinen Eltern übergeben. An Fahrrad und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro.

Erstellt: 18.09.17 - 15:09 Uhr



