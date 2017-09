Würzburg: Bistum hat keinen Bischof mehr

Würzburg hat keinen Bischof mehr. Am Montag um 12 Uhr hat Papst Franziskus in Rom das Rücktrittsgesuch von Bischof Friedhelm Hofmann offiziell angenommen. Damit ist der Rücktritt erfolgt. Noch in dieser Woche soll ein Administrator gewählt werden. Er übernimmt die Leitung des Bistums bis der Papst einen neuen Bischof für Würzburg ernennt. Das kann gut und gerne ein Jahr dauern.Im Mai ist Hofmann 75 Jahre alt geworden. In diesem Alter ist es üblich als Bischof beim Papst ein Rücktrittsgesuch einzureichen. Hofmann war insgesamt 25 Jahre lang Bischof. Davon 13 Jahre lang in Würzburg. Als Höhepunkte sieht Hofmann selbst unter anderem die Aufgaben rund um die Flüchtlingshilfe und Partnerschaften mit Bistümern aus Tansania und Brasilien.

