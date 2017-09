Basketball: DBB-Kapitän Benzing in Würzburg eingezogen

Würzburg begrüßt einen neuen prominenten Einwohner! Robin Benzing, der Kapitän der deutschen Basketball Nationalmannschaft, ist am Montag in seiner neuen Wahlheimat angekommen. Der 2,08 m große gebürtige Hesse wird ab sofort für die s.Oliver Baskets in der Bundesliga auf Korbjagd gehen.Am Dienstag wird Robin Benzing vom Verein offiziell vorgestellt. Seit 2009 ist er fester Bestandteil der deutschen A-Nationalmannschaft und wurde 2014 mit dem FC Bayern Basketball deutscher Meister. Vergangene Saison spielte er beim spanischen Club CAI Zaragoza in einer der besten Basketball-Ligen Europas.

Erstellt: 18.09.17 - 16:01 Uhr



