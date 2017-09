Erlenbach: Obst-Raub im großen Stil

Foto: Peter Smola / pixelio.de

Nicht nur ein zwei Äpfel. In Erlenbach im Landkreis Main-Spessart wurden in einer Obstanlage von Unbekannten weit über 50 Bäume abgeleert. Die “Obsträuber“ machten sich hauptsächlich an Birnen- und Apfelbäumen zu schaffen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder anderweitig Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt: 18.09.17 - 13:38 Uhr



