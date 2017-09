Unterfranken: Erfundene Warnung vor Autodieben

Die Polizei in Unterfranken gibt Entwarnung. Eine Meldung über eine neue Autodieb-Masche auf Supermarktparkplätzen in der Region ist schlicht erfunden. Der Kettenbrief verunsichert viele Whatsapp-Nutzer. Darin wird vor Banden gewarnt, die Zettel an die Heckscheiben von Autos kleben. Wenn die Autofahrer den Zettel dann beim Ausparken bemerken und entfernen wollen, würden die Diebe ins Auto steigen und wegfahren. Derartige Fälle sind der Polizei aber nicht bekannt. Die Nachricht solle am besten gelöscht werden.

Erstellt: 18.09.17 - 14:22 Uhr



