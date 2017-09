Würzburg/Unterdürrbach: SEK-Einsatz wegen Beziehungstat

Foto: A1 - pixelio.de

Eine Beziehungstat ist der Grund für einen SEK-Einsatz in Unterdürrbach gewesen. Dort wurde bereits am Donnerstag ein Wohnhaus durchsucht. Die Beamten hatten einen 23-jährigen Mann aus Göttingen im Visier. Er soll Anfang September vor einem Einkaufszentrum in Göttingen seine Freundin mit einem Messer attackiert haben. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen im Brust und Nackenbereich. Der 23-Jährige flüchtete und wird seitdem per internationalem Haftbefehl gesucht. Familiäre Beziehungen brachten die Ermittler auf die Spur nach Unterfranken. Allerdings verlief der SEK-Einsatz in Unterdürrbach ergebnislos.

Erstellt: 18.09.17 - 11:36 Uhr



