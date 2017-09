Würzburg: Rücktrittsgesuch von Bischof Friedhelm Hofmann angenommen

Das Rücktrittsgesuch vom Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann ist von Papst Franziskus angenommen worden. Die offizielle Bekanntgabe soll am Montag in Rom stattfinden. Hofmann war insgesamt 25 Jahre lang Bischof, davon 13 Jahre in Würzburg. Er ist in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. In diesem Alter ist es üblich den Paps um Rücktritt zu bitten. Er entscheidet dann ob er den Bischof in den Ruhestand entlässt oder ihn weiter braucht.

