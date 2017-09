Würzburg: Schwer verletzt nach Ausweichmanöver

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend in Würzburg bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Bei einem Ausweichmanöver war er von der Straße abgekommen und hatte sich mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Der junge Mann gab an ein Tier sei auf die Straße gesprungen. Ein vorbeifahrender Busfahrer hielt an und half, gemeinsam mit einigen Fahrgästen, dem 19-Jährigen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Erstellt: 17.09.17 - 13:51 Uhr



zurück zur Übersicht