Würzburg: Mehrere Autos aufgebrochen

Insgesamt acht Autos sind in Würzburg zwischen Freitag und Samstag aufgebrochen worden. Sechs Autos davon waren in der Aumühlstraße geparkt. Zwei weiter in der Schweinfurter Straße. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Ob und was aus den Autos entwendet wurde ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

