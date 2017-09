Würzburg: Rund 180.000 Besucher beim Stadtfest

Fotos: Marion0502

Es war das erfolgreichste Stadtfest seit Jahren in Würzburg. Rund 180.000 Menschen waren, laut dem Veranstalter Würzburg macht Spaß, am Freitag und Samstag in der Innenstadt. Auf den 12 Bühnen gab es rund 170 Stunden live Musik zu sehen. Eines der großen Highlights war dabei wohl der Auftritt von Max Giesinger auf der Radio Gong Bühne auf dem Unteren Markt. Außerdem waren 200 Stände angemeldet. Die Sicherheitslage für das Stadtfest war in diesem Jahr erhöht. Laut Veranstalter blieb aber alles friedlich.

Erstellt: 17.09.17 - 11:33 Uhr



