Fußball: Kickers siegen in Aalen

Foto: FWK

Die Würzburger Kickers haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Am Samstagnachmittag setzten sie sich mit 3:2 beim Vfr Aalen durch. Die Torschützen waren Nikolaou, Neumann und Göbel. Die Kicker waren jeweils in Führung gegangen, ließen sich von zweifachen Ausgleich der Aalener aber nicht demoralisieren.Bereits am kommenden Mittwoch haben die Rothosen jetzt die Möglichkeit auch den ersten Heimsieg einzufahren. Dann empfangen sie um 19 Uhr Carl Zeiss Jena in der Flyeralarm Arena.

Erstellt: 16.09.17 - 15:58 Uhr



