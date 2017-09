Lkr. Main-Spessart/Schönau am Königssee: Bergsteiger tödlich verunglückt

Foto: Florian S. / wikipedia.org

Tödlicher Unfall in den Alpen. Ein 56 Jahre alter Bergsteiger aus dem Landkreis Main-Spessart ist im Berchtesgadener Land tödlich verunglückt. Er stürzte am Freitag unterhalb des Jägerkreuzes am Hohen Brett etwa 100 Meter in die Tiefe. Wegen starken Nebels konnte kein Rettungshubschrauber zum Unfallort fliegen. Der Wanderer war zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen unterwegs. Bergretter führten die Angehörigen zurück ins Tal.

Erstellt: 16.09.17 - 12:34 Uhr



zurück zur Übersicht