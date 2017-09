Würzburg: Keine grünen Sitzbänke in der Kaiserstraße

Grafik: Architekten Kaiser und Juritza

Die Kaiserstraße in Würzburg bekommt doch keine grünen Sitzmöbel. Das wurde im Planungsausschuss am Dienstag klar. Der ursprüngliche Entwurf sei weder im Stadtrat noch bei den Anliegern oder Bürgern gut angekommen, so die Begründung. Wie die Bänke genau aussehen sollen, soll jetzt noch einmal gründlich überdacht werden, unter anderem ist eine Variante aus grauem Stahl im Gespräch.Ursprünglich war geplant fünf Gruppen aus Sitzbank, Mülleimer und Litfaßsäule aus grünem Beton in der Kaiserstraße aufzustellen. Die Zahl wird jetzt auf drei reduziert und das Layout überarbeitet.

20.09.17 - 05:01 Uhr



