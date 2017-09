Unterfranken: Hantavirus grassiert stark

In Unterfranken gibt es viele Infektionen mit dem Hantavirus. Bis zum 11. September registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen 194 Fälle in Unterfranken – das entspricht 63 Prozent aller Erkrankungsfälle in ganz Bayern. Das Virus breitet sich derzeit so stark aus, weil es in diesem Jahr sehr viele Mäuse gibt.Infizierte Nager – vor allem Rötelmäuse – verbreiten das Virus durch Kot und Urin. Zum Schutz vor dem Virus wird empfohlen, den Staub bei Gartenarbeiten oder beim Kehren in Gartenhäuschen nicht einzuatmen. Notfalls solle ein Mundschutz getragen werden.Infektionen mit dem Hantavirus äußern sich ähnlich wie eine Grippe mit Fieber und Kopfschmerzen, dabei werden allerdings die Nieren angegriffen.

Erstellt: 19.09.17 - 06:41 Uhr



