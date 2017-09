Handball: Rimparer Wölfe starten mit Sieg in den Doppelspieltag

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Knapper Auswärtssieg für die Rimparer Handballer. Die Wölfe haben am Freitagabend mit 29:28 beim ThSV Eisenach gewonnen. In der Tabelle bleiben sie damit nach drei Spielen Zehnter. Gleich am Sonntag haben sie aber die Möglichkeit sich zu verbessern: Um 17 Uhr ist dann der EHV Aue zu Gast in der s.Oliver Arena.

Erstellt: 16.09.17 - 06:57 Uhr



