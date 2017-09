Würzburg: U 18 Wahl bringt Mehrheit für Schwarz-Grün

Foto: S.Hofschlaeger / pixelio.de

Würzburgs Jugend würde eine Schwarz-Grüne Koalition wählen. Bei der U18 Wahl am Freitag hatten knapp 600 Jugendliche ihre Stimme abgegeben. Das Direktmandat hätte dabei Paul Lehrieder von der CSU geholt – allerdings mit nur hauchdünnem Vorsprung vor Martin Heilig von den Grünen. Dieses Bild wiederholt sich auch bei den Zweitstimmen: CSU und Grüne kommen auf 157 bzw 144 Stimmen – dies wäre eine klare Mehrheit. Für die SPD stimmten 97 Jugendliche. Durchaus eine Überraschung ist Platz fünf: hinter der FDP landet bei den Jugendlichen die Tierschutzpartei.Die Ergebnisse der Würzburger U 18 Wahl werden nun auf bundesweite Ebene weitergegeben, denn auch in vielen anderen Städten hatten Jugendliche ihr Parlament gewählt. In den kommenden Tagen soll das bundesweite Ergebnis der U 18 Wahl veröffentlicht werden.

Erstellt: 15.09.17 - 19:45 Uhr



zurück zur Übersicht