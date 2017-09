Aub-Baldersheim: 82-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein 82-Jähriger Mann ist am Freitag in Aub-Baldersheim von einem LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der LKW hatte innerorts wenden wollen, gleichzeitig überquerte der Senior die Straße. Wie genau es dann zu dem folgenschweren Unfall kam, muss nun ein Sachverständiger ermitteln. Der lebensgefährlich verletzte 82-Jährige wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt: 15.09.17 - 19:03 Uhr



