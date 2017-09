Würzburg: Jubiläum für Bischof Hofmann

Vor 25 Jahren ist Friedhelm Hofmann zum Bischof geweiht worden. Dieses Jubiläum feiert der Würzburger Bischof am Sonntagnachmittag mit einem Pontifikalamt im Kiliansdom. Im September 1992 empfing er durch den Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner, die Bischofsweihe. Im September 2004 fand schließlich seine Amtseinführung in Würzburg statt, somit ist er hier jetzt seit 13 Jahren Bischof.Im Mai wurde Hofmann 75 Jahre alt und musste dem Papst deshalb laut Kirchenrecht ein Rücktrittsgesuch unterbreiten. Deshalb wird damit gerechnet, dass der Jubiläumsgottesdienst das letzte Großereignis ist, dass Friedhelm Hofmann als Bischoff feiern wird.Wer am Sonntag keinen Platz mehr im Dom findet, kann den Gottesdienst um 15 Uhr auch auf dem Kiilansplatz, im Neumünster oder im Internet-Livestream auf www.bistum-wuerzburg.de verfolgen.

