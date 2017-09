Würzburg: Mann ruft betrunken Polizei

Foto: RainerSturm - pixelio.de

Ein stark alkoholisierter 25- Jähriger Autofahrer hat in Würzburg, am frühen Freitagmorgen selbst die Polizei gerufen. Mit 2,08 Promille im Blut fuhr der Mann in der Werner-von-Siemens-Straße zwei parkende Autos an. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die Autos haben einen Blechschaden. Die Polizei stelle vor Ort fest, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Zu dem war das Unfallfahrzeug nicht versichert. Auf den 25- Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden beträgt mehr als 3000 Euro.

Erstellt: 15.09.17 - 15:23 Uhr



