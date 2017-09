Handball: Doppelspieltag für die Rimparer Wölfe

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Hartes Wochenende für die Rimparer Wölfe. Innerhalb von 48 Stunden bestreiten sie zwei Spiele. Ehe die Wölfe am Sonntagabend EHV Aue in der heimischen s.Oliver Arena empfangen, reisen sie am Freitag zum ThSV Eisenach.Die Gastgeber aus dem Osten sind mit ihrem Saisonauftakt nicht wirklich zufrieden. Eisenach konnte nur eines der ersten drei Spiele gewinnen. Gute Erinnerungen an die Fahrt nach Thüringen dürften die Wölfe noch aus der vergangenen Saison haben. Mitte April gewann Rimpar beim heimstarken Eisenach mit 25:22. Spielbeginn ist am Freitag um 19:30 Uhr.Am Sonntag möchten die Wölfe dann ihre erste Heimniederlage vergessen machen. Spielbeginn gegen den EHV Aue ist am Sonntag um 17 Uhr.

Erstellt: 15.09.17 - 14:37 Uhr



