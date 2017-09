Stetten: Minister Brunner eröffnet offiziell die Fränkische Weinlese

Fotos: Funkhaus Würzburg

Jetzt ist es offiziell. Am Freitag wurde die Weinlese in Franken formell eröffnet. Dazu kamen die Fränkische Weinkönigin Silena Werner, Bayerns Landwirtschaftsminister Brunner und die Landtagspräsidentin Barbara Stamm nach Stetten, einem Stadtteil von Karlstadt. Symbolisch schnitten sie die ersten Trauben ab, obwohl die Winzer in Franken natürlich schon seit mehreren Tagen aktiv sind.Laut Artur Steinmann, dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes, ist es in diesem Jahr einer der frühestens Lesetermine aller Zeiten. Die Qualität der Trauben stimmt aber, so Steinmann weiter. Das Lesegut verspreche aromatische, fruchtige Weine mit einer lebendigen Säure.Die Weinlese beginnt in jedem Jahr mit den frühreifen Sorten Bacchus und Müller-Thurgau, später kommen dann andere Sorten wie Silvaner, Riesling oder Rotweintrauben. Mitte Oktober wird die Hauptarbeit getan sein.

Erstellt: 15.09.17 - 13:51 Uhr

