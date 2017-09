Kitzingen: Wartezeiten besser nutzen

Foto: R_B_by_I-vista_pixelio.de

Schluss mit dem Warten bei der Zulassungsstelle. Das Landratsamt Kitzingen bietet einen neuen Service an. Um Wartezeiten zu verkürzen gibt es ein Wartezeiten-Modul. Mit Smartphone oder PC ist es dem Benutzer möglich, vor der Fahrt zum Landratsamt die Wartezeiten dort einzusehen. Ist man dann im Landratsamt, ermöglichen QR- Codes auf den Wartetickets ein Abrufen der Wartezeit vor Ort. Es ist also nicht mehr nötig die gesamte Wartezeit im Gebäude zu sein. Vielmehr kann man in der Wartezeit Besorgungen erledigen. Das Wartezeiten- Modul ist direkt auf der Startseite des Landratsamtes Kitzingen zu finden.

Erstellt: 15.09.17 - 12:48 Uhr



