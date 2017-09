Würzburg: Parkplätze werden grüne Oase

Foto: Lichtkunst - pixelio.de

Protestaktion auf Würzburger Parkplätzen. Wo sonst Autos parken baut der Verkehrsclub Deutschland – kurz VCD - am Freitag Liegestühle und Rollrasen auf. Anlass dafür ist der international begangene Parking Day. Ziel ist es menschengerechte anstelle von autogerechten Innenstädten zu schaffen. Dies könnte laut VCD durch den Rückbau von Straßenrand-Parkplätzen geschehen. Dieser freie Raum käme dann Fußgängern, Radfahrern und Rollstuhlfahrern zu Gute. In Würzburg verwandelt der VCD zwischen 12 Uhr und 18 Uhr mehrere Parkplätze in der Hofstraße hinterm Dom in eine grüne Oase.

Erstellt: 15.09.17 - 12:00 Uhr



