Würzburg: Minderjährige wählen ihren Bundestag

Foto: S. Hofschlaeger/pixelio.de.

Wählen ohne Volljährig zu sein. Das können am Freitag alle Jugendlichen in Würzburg. Neun Tage vor der regulären Bundestagswahl können alle unter 18 Jahre ihren fiktiven Bundestag wählen. Ab 13 Uhr sind die drei Wahllokale für die Jugendlichen offen. Nach der Stimmenauszählung ab 17.30, gibt es für Teilnehmer und Interessierte eine Wahlparty im B-Hof. Die U18 Wahl soll die Jugendlichen nicht nur auf das Wählen vorbereiten sondern auch der Politik Einblicke in die Themen der Jugend geben, so der Stadtjugendring.

Erstellt: 15.09.17 - 06:52 Uhr



