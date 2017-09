Würzburg: Falsche Klingelschilder für Versandbetrug

Betrüger bringen falsche Klingelschilder an. In den letzten Tagen sind bei mehreren Mehrfamilienhäusern in Würzburg Klingelschilder mit falschen Namen zusätzlich angebracht worden. Die Kriminellen bestellten teure Elektronik oder Kleidung auf die Namen. Die Pakete werden bei den Nachbarn abgegeben und später von den Betrügern abgeholt. Die bestellten Waren werden jedoch nicht bezahlt. Die Polizei warnt davor Pakete von Nachbarn anzunehmen die man nicht kennt.

Erstellt: 14.09.17 - 17:57 Uhr



