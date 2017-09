Würzburg: 170 Stunden Livemusik beim Stadtfest

Das Stadtfest Würzburg beginnt. An diesem Wochenende werden deshalb bis zu 150.000 Besucher in der Innenstadt erwartet. Rund 170 Stunden Livemusik auf 12 Bühnen gibt es zu erleben. Insgesamt sind rund 200 Stände an knapp 30 Straßen und Plätzen angemeldet.Eines der großen Highlights dürfte am Freitagabend der Auftritt von Max Giesinger auf der Radio Gong Bühne am Unteren Markt werden.Während am Freitag das Programm um 15 Uhr startet, beginnen am Samstag bereits die evangelischen Posaunenchöre um 9:30 Uhr. Eine Stunde später findet auf der TV-Touring-Bühne in der Eichhornstraße ein ökumenischer Gottesdienst statt. Gleichzeitig gibt es den offiziellen Bieranstich von Oberbürgermeister Christian Schuchardt auf der Main-Post-Bühne am Vierröhrenbrunnen. Das Stadtfest endet offiziell am Samstag um 22:30 Uhr, anschließend können Besucher aber in den verschiedenen Clubs und Bars weiterfeiern.

