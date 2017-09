Basketball: Heimturnier für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Am Wochenende bestreiten die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg ihr letztes Vorbereitungsturnier vor dem Saisonstart. Beim 5. Bosch Rexroth Cup in der s.Oliver Arena nehmen neben den Baskets, Ligakonkurrent Basketball Löwen Braunschweig, Zweitligist Hamburg Towers und Griechenlands-Spitzenclub AEK Athen teil.Die Halbfinals finden Freitag ab 17 Uhr statt. Zunächst treffen AEK Athen und die Basketball Löwen Braunschweig aufeinander. Nach der offiziellen Mannschaftspräsentation steigt dann das zweite Halbfinale zwischen Würzburg und den Hamburg Towers. Am Samstag um 16 Uhr startet das Spiel um Platz drei, Sprungball im Finale ist um 19 Uhr.Würzburg muss dabei auf unbestimmte Zeit auf zwei wichtige Säulen im Team verzichten. Sowohl DJ Richardson als auch Ryan Anderson fallen wegen Fußverletzungen aus.

