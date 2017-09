Würzburg: Wenig Recycling-Papier in der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Würzburg schneidet im “Papieratlas 2016“ nicht gut ab, da sie zu wenig Recycling-Papier nutzt. Nur rund 16 Prozent der Blätter werden auf Recycling-Papier gedruckt, das hat die Initiative “Pro Recyclingpapier“ bekannt gegeben. Bei anderen Städten mit über 100.000 Einwohnern lag die Quote bei etwa 86 Prozent. So nutzen beispielsweise die Stadtverwaltungen von Solingen, Bremerhaven oder Hameln ausschließlich Recycling-Papier.Im Würzburger Rathaus ist man sich der Situation bewusst. Vergangenes Jahr wurden etwa 3,1 Millionen Blatt DinA4-Papier genutzt, davon wurden rund 500.000 Blatt Recycling-Papier verwendet. Das liege an den vielen formellen Bescheiden, die auf farbigem Papier gedruckt werden, so ein Sprecher der Stadt. Das könne man nicht auf Umweltpapier drucken. Dennoch habe man das Ziel im kommenden Jahr besser abzuschneiden, dafür gebe es auch bereits einen Stadtratsbeschluss, der die Umstellung auf Recycling-Papier fordert.

