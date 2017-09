Würzburg: Vollsperrung in der Rottendorfer Straße

Foto: Funkhaus Würzburg

Vollsperrung in der Rottendorfer Straße in Würzburg. An der Ecke Greisingstraße ist ein Baum in einem Privatgrundstück umgestürzt. Es ist die erste Querstraße nach dem Stadtring, wenn man in Richtung Universität fährt. Zur Bergung muss die Rottendorfer Straße in diesem Bereich voraussichtlich für zwei bis drei Stunden gesperrt werden.

Erstellt: 14.09.17 - 15:52 Uhr



zurück zur Übersicht