Würzburg: Semesterticket – günstig, aber eingeschränkt

Das Würzburger Semesterticket gehört zu den günstigsten in Deutschland. Allerdings ist auch der Geltungsbereich nicht besonders groß. Während man hier in der Stadt und den angrenzenden Landkreisen fahren kann, ist es an vielen anderen Unis wie Gießen, Köln oder Frankfurt möglich komplett im jeweiligen Bundesland zu fahren.Allerdings kostet das Würzburger Semesterticket die Studenten auch relativ wenig. Der Beitrag für das Ticket beträgt hier gut 74 Euro, während der Durchschnitt der deutschen Unis bei 163 Euro liegt. Das ergab eine Aufstellung des Vergleichsportals “Netzsieger“.

