Fußball: Kickers hoffen auf Auswärtssieg in Aalen

Foto: Würzburger Kickers



Jannis Nikolaou kehrt nach abgesessener Sperre wieder ins Team zurück; Foto: Funkhaus Würzburg Jannis Nikolaou kehrt nach abgesessener Sperre wieder ins Team zurück; Foto: Funkhaus Würzburg

Start in die Englische Woche für die Würzburger Kickers. Drei Spiele in sieben Tagen stehen für die Rothosen an. Den Anfang gibt es am Samstag beim VfR Aalen. Die Kickers hoffen dabei auf den zweiten Auswärtssieg in Folge. Insgesamt läuft es bei den Würzburgern aber noch nicht rund in dieser Saison. Mit fünf Punkten aus sieben Partien stehen sie auf einem Abstiegsplatz. Gut, dass mit Jannis Nikolaou und Björn Jopek zwei Spieler nach Sperren wieder zur Verfügung stehen.Die Gastgeber von der Ostalb sind gut in die Saison gestartet. Aktuell steht der VfR Aalen auf Platz vier in der Tabelle, die einzige Niederlage gab es am ersten Spieltag. Zuletzt spielten sie aber dreimal in Folge Unentschieden.Spielbeginn in der “Ostalb Arena“ ist am Samstag um 14 Uhr.

Erstellt: 15.09.17 - 15:28 Uhr



