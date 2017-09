Würzburg: Schüler bilden Menschenkette

Fotos: Michael Schraut

Eine lange Menschenkette hat sich am Donnerstagvormittag durch die Würzburger Innenstadt gezogen. Sie reichte vom Dom bis zur St. Ursula Schule in der Augustinerstraße. Hintergrund war der Schuljahres-Eröffnungsgottesdienst der Schule. Die Kinder und Jugendlichen wollten damit auch auf einen Spendenlauf am 2. Oktober aufmerksam machen. Da sammeln sie dann Geld für Mädchenbildung in Tansania.

Erstellt: 14.09.17 - 11:57 Uhr

